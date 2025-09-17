Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Bull Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक कलर कार को सिर से ऊपर उठा लेता है. वह उसमें जोर-जोर से टक्कर मारता है.

सांड उन ताकतवर जानवरों में से एक है, जिन्हें अगर गु्स्सा आए जाए तो कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सांड ने ताकत का जो नजारा दिखाया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

दरअसल, दो लोग अपनी कार के पास खड़े थे. उसी दौरान सामने से एक ब्लैक कलर का सांड आ जाता है. सांड पहले तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक उसने ऐसा विकराल रूप अपनाया कि लोगों की हालत खराब हो गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक कलर कार को सिर से ऊपर उठा लेता है. वह उसमें जोर-जोर से टक्कर मारता है. कार को वह इस तरह उठा-उठाकर पटकता है, जैसे कोई खिलोना हो. थोड़ी देर में सांड कार का कचूमर बना देता है.

यह देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है. कुछ लोग इस नजारे का अपने फोन में वीडियो बनाने लग जाते हैं. 1 मिनट 40 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बाप रे बाप! सांड कितने ताकतवर होते हैं.

