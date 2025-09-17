Add DNA as a Preferred Source
बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Bull Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक कलर कार को सिर से ऊपर उठा लेता है. वह उसमें जोर-जोर से टक्कर मारता है.

रईश खान

Updated : Sep 17, 2025, 11:25 PM IST

सांड ने कार को मारी टक्कर

सांड उन ताकतवर जानवरों में से एक है, जिन्हें अगर गु्स्सा आए जाए तो कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सांड ने ताकत का जो नजारा दिखाया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

दरअसल, दो लोग अपनी कार के पास खड़े थे. उसी दौरान सामने से एक ब्लैक कलर का सांड आ जाता है. सांड पहले तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक उसने ऐसा विकराल रूप अपनाया कि लोगों की हालत खराब हो गई.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक कलर कार को सिर से ऊपर उठा लेता है. वह उसमें जोर-जोर से टक्कर मारता है. कार को वह इस तरह उठा-उठाकर पटकता है, जैसे कोई खिलोना हो. थोड़ी देर में सांड कार का कचूमर बना देता है.

Raging bull wrecks someone's parked Car.
byu/H1gh_Tr3ason ininterestingasfuck

यह देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है. कुछ लोग इस नजारे का अपने फोन में वीडियो बनाने लग जाते हैं. 1 मिनट 40 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बाप रे बाप! सांड कितने ताकतवर होते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

