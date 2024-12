उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जापान (Japan) के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस ऐतिहासिक मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी ने जापानी भाषा बोलकर सभी को चौंका दिया. मुख्यमंत्री ने भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी मित्रता और सामरिक संबंधों की बात की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई दिशा में ले जाने की बात कही.

'भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश'

योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए कहा, 'भारत और जापान दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और हमारी सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताएं भी समान हैं. दोनों देशों की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी प्रणालियां हमारे सामरिक दृष्टिकोण के साथ मेल खाती हैं.'

एकता और शांति का संदेश

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के गहरे संबंधों ने भारत-जापान के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. मुख्यमंत्री ने यह भी भरोषा जताया कि उत्तर प्रदेश जापान की कंपनियों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए तैयार है. अपने सम्बोधन में उन्होंने आगे कहा कि, आज जब दुनिया भर के देश संघर्षों में उलझे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध के शांति-सौहार्द के संदेश के माध्यम से दुनिया को एकता और शांति का संदेश दे रहे हैं.

