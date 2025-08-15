ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है.लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ कुछ हुआ, जो सुनने में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता है.

लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ कुछ हुआ, जो सुनने में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता है. दरअसल, ट्रेन के A2 एसी कोच के में बैठे लोग हैरान थे कि आखिर ठंडी हवा गायब क्यों है. पसीने से भीगे यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन जैसे ही लखनऊ जंक्शन पहुंची, रेलवे टेक्नीशियन को जांच के लिए बुलाया गया. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जो कुछ देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

57 लीटर शराब

जैसे ही टेक्नीशियन ने एसी डक्ट को खोला तो वहां एक अजीब सी खुशबू आने लगी. जिसके बाद अंदर झांकते ही मिनी शराब के पैकेट ही पैकेट नजर आने लगे. इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया. जब इन बोतलों की गिनती हुई तो पता चला यहां कुल 316 मिनी बोतलें, 256 ऑफिसर चॉइस और 60 आफ्टर डार्क ब्लू मिले. कुल मिलाकर करीब 57 लीटर शराब अवैध तरीके से बिहार भेजी जा रही थी. आपको बताए दें बिहार में 2016 से ही नीतीशसरकार ने शराबबंदी लागू कर रखा है.

GRP ने अटेंडेंट को अपने कब्जे में ले लिया

इस घटना के तुरंत बाद GRP ने मौके से कोच अटेंडेंट आशीष कुमार को अपने कब्जे में ले लिया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह लंबे समय से इस ‘ठंडी हवा के बहाने चल रहे बार’ का हिस्सा है. एसी डक्ट को तस्करी के सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जाता था और गंतव्य पर माल सही हाथों तक पहुंचा दिया जाता था. फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क के बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है. गौरतलब है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरीके से शराब की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो. शराबबंदी के बाद से लगातार तस्कर हमेशा नए जुगाड़ निकालते रहे हैं, कभी दूध के ड्रम, ट्रक के चेंबर और अब तो ट्रेन का एसी डक्ट भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

यह भी पढ़ें: 14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

सोशल मीडिया पर वायरल

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. कई यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं तो वहीं कुछ सरकार को नसीहत दे रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर @KHURAPATT नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

