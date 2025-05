सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलता है, लेकिन हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो हर पैरेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस वीडियो में एक महिला को दिखाया गया है जो एक छोटे बच्चे को बेहद आसान और कोमल तरीके से सिर्फ 12 सेकंड में सुला देती है. जिसके बाद ये आसान तरीका पैरेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर देखें हो सकता है यह आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे.

वीडियो में महिला बच्चे के सिर और गालों पर बहुत ही हल्के और प्यार भरे हाथों से मालिश करती दिख रही है. उसकी यह सॉफ्ट टच टेक्नीक देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि बच्चा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सो सकता है. यह वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने इसे ‘जादू’ बताया है. एक यूज़र ने लिखा, 'मैंने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा, वाकई में कमाल है.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'इस टेक्नीक को आज ही अपने बच्चे पर ट्राई करने वाला हूं.' ज्यादातर पेरेंट्स के लिए बच्चों को सुलाना एक बड़ी चुनौती होती है. खासकर तब, जब बच्चा बहुत रो रहा हो या दिनभर एक्टिव रहा हो. ऐसे में यह वीडियो उन सभी पैरेंट्स के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो हर रात बच्चों को सुलाने में घंटों बिताते हैं.

How to put a baby to sleep in 12 seconds. 😂 pic.twitter.com/AwDIDlQn9J