शादी का मंडप में हर कोई खुशी और उल्लास के पल जीने आता है. वहीं मंडप पर हुई अचानक एक घटना के चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पंडितजी का आक्रामक रूप देखकर लोग दंग रह गए. शादी के दौरान शरारती लड़कों की हरकतों पर पंडितजी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

क्या था पूरा मामला?

घटना तब हुई जब दूल्हा और दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे थे. इसी बीच कुछ लड़कों ने फूलों से शरारत शुरू कर दी और जोर-जोर से फूलों से मारने लगे. पंडितजी ने इसे शादी की परंपरा का अपमान समझा और गुस्से में आकर अपने हाथ में मौजूद फूलों को उन लड़कों पर फेंक दिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर बंटे लोग

यह वीडियो ghar ke kalesh नाम के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया गया और मिनटों में वायरल हो गया. जहां कुछ लोग पंडितजी के गुस्से को जायज ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ ने इसे असंयमित व्यवहार बताया.

ये भी पढ़ें: Viral: बिना स्कूल गए 6 भाषाओं में पारंगत है पाकिस्तान की यह लड़की, इंटरनेट पर शुमायला की Video देखकर लोग रह गए हैरान

पंडितजी का गुस्सा बिल्कुल सही?

Kalesh b/w a Pandit ji and Some Guys over throwing Flower during Marriage Ritual's:

pic.twitter.com/qC3vSabKRj