Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्ही-सी बच्ची क्लासिकल बीट्स पर डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में बच्ची की मासूमियत और नृत्य का तालमेल लोगों को भावुक कर रहा है. खास बात यह है कि बैकग्राउंड में महान तबला वादक ज़ाकिर हुसैन की तस्वीर नजर आ रही है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था. यह वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे बच्ची ने अपने डांस के जरिए महान तबला वादक को श्रद्धांजलि दी हो.

'क्यूटनेस ओवरलोड'

वीडियो पर लोग दिल खोलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे 'क्यूटनेस ओवरलोड' कह रहे हैं , तो कोई बच्ची के डांस को 'बस कमाल' बता रहा है. कुछ लोग बच्ची के माता-पिता की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतरीन परवरिश दी है. एक यूजर ने लिखा, 'इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन प्रदर्शन, वाकई शानदार!'

श्रद्धांजलि या संयोग?

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह डांस विशेष रूप से ज़ाकिर हुसैन को समर्पित था या नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी तस्वीर देखकर लोग इसे एक श्रद्धांजलि मान रहे हैं. बच्ची के हाव-भाव और डांस के जरिए उनके प्रति सम्मान साफ झलकता है.

ये भी पढ़ें: Viral: चोरी के इरादे से आया, हुई नीयत डामाडोल तो महिला को किया Kiss, फरार हुआ चोर!

वीडियो ने छू लिया हर दिल

Cutest way to start fresh day. She is just 😍😍😍. pic.twitter.com/UQCCQ0qHDa