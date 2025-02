Viral Video: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था. दर्सल पीसीबी की ओर से तीन ओपनिंग सेरेमनी आयोजित किया गया. पहला समारोह लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 7 फरवरी के दिन संपन्न किया गया था. दूसरे आयोजन को कराची के नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ है. तीसरा आयोजन 16 फरवरी को कराया जाएगा. ये आयोजन हजूरी बाग के मैदान में कराया जाएगा. अभी हाल ही में कराची में हुए आयोजन के दौरान पाकिस्तनी फैंस के द्वारा अजीबो-गरीब हरकतें करने का मामला सामने आया है. इसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. असल में इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी. टिकट वालों ने तो जो हुड़दंग मचाई वो मचाई ही, बड़ी संख्या में बिना टिकट वालों की भीड़ भी स्टेडियम के भीतर दाखिल हो गई. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल छा गया था. लोग स्टेडियम की दिवारों को छलांग लगाकर फांदने लगे. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. साथ ही फैंस के व्यवहार को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं.

The scene of VIP entry during Grand opening ceremony of Champions trophy 2025 in Karachi Pakistan

pic.twitter.com/7GPpMxQkyU