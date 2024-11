हैदराबाद के वेंकटाद्रि नगर में रात के समय सड़क पर लाल रंग के पानी के बहने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है. यह घटना जीदिमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास की है, जहां तेज दुर्गंध वाले इस तरल बहाब ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया. इस विचित्र घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी चकित हैं.

क्या है इस ‘खूनी पानी’ की हकीकत?

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इसका कारण औद्योगिक कचरे की अवैध डंपिंग का नतीजा है. उनका कहना है कि सीवेज सिस्टम में एक्सपायर्ड पेंट और केमिकल की डंपिंग की वजह से यह समस्या पैदा हुई. हालांकि, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWS&SB) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. जल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय सीवर नेटवर्क में इस तरह का कोई मामला पहले दर्ज नहीं हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि यह रासायनिक कचरा सीधे सड़क पर फेंका गया है.

औद्योगिक प्रदूषण पर उठ रहे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक प्रदूषण और कचरे के प्रबंधन की खामियों को उजागर किया है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस इलाके में पहले भी उद्योगों द्वारा नदी में कचरा फेंका जाता रहा है. अब सड़कों पर इस लाल पानी की घटना ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है. उनका कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जीएचएमसी को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए.

Suddenly, #redwater poured out of a manhole near the #Jeedimetla Industrial Estate in Venkatadri Nagar, Subhash Nagar division.With the water flowing on two roadways and a heavy stench emanating, the inhabitants were having difficulty breathing. pic.twitter.com/dqqhf9Pner