राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर धाम में इन दिनों चल रहे इंटरनेशनल पशु मेला लोगों का ध्यान खींच रहा है. हर साल इस मेले को देखने देश-विदेश से लाखों लोग आते हैं. इस मेले में आए जानवर हर साल चर्चा का विषय बनते हैं. इस बार एक भैंसा बना है. जिसका नाम 'अनमोल' है. 1500 किलो वजन अनमोल भेंसे की कीमत 23 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है. हरियाणा के सिरसा से लाए गए इस भैंसे को देखने और सेल्फी लेने के लिए लोगों उमड़ पड़ी है.

मूल उद्देश्य: नस्ल का संरक्षण

अनमोल के मालिक जगतार सिंह का कहना है कि इसे बेचने का उनका कोई इरादा नहीं है. उन्होंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है और इसका मुख्य उद्देश्य इस मुर्रा नस्ल का प्रसार करना है. इसके स्पर्म के माध्यम से देशभर में मुर्रा नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है. अनमोल के लाने के लिए खास ट्रक का इंतजाम किया गया है, ताकि इसे सुरक्षित मेले तक लाया और ले जाया सके.

डेली का 2000 रुपये का खाना

अनमोल की खासियत इसका भारी भरकम वजन ही नहीं है, बल्कि इसका अनोखा खानपान भी है. रोजाना अनमोल के खाने में काजू, बादाम, केले, सोयाबीन, मक्का और छोले शामिल होते हैं, जिस पर 2000 रुपये का खर्च आता है. इसकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच और लंबाई 13 फीट है. रोज सुबह इसका नाश्ता काजू, बादाम, पिस्ता और देसी घी के साथ दूध से होता है. इसके बाद सरसों के तेल से मालिश की जाती है और गर्म पानी से नहलाने के बाद इसे खुले में टहलने के लिए छोड़ा जाता है.

विदेशी पर्यटकों की भी है पसंद

पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं. हर साल इस मेले में विदेशों से भी ढेर सारे मेहमान आते हैं. मीडिया से बातचित करते हुए जर्मनी से आई एना ने कहा कि पुष्कर मेला भारतीय संस्कृति को जानने का एक बेहतरीन मौका है.

