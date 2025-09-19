कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Viral Video: मध्य प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जेसीबी मशीन का इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी खोदने के लिए ही नहीं, बल्कि दाल मखनी चलाने के लिए भी किया जा रहा है.

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया. आमतौर पर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी मशीन को इस बार कुछ लोगों ने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया. जी हां! दाल को चलाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल होता देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वहीं कई लोग साफ-सफाई पर सवाल उठाने लगे.

यूजर्स ने भी खूब रिएक्शन दिए

वीडियो में साफ नजर आता है कि एक बड़ी हांडी में दाल मखनी पक रही है और सैकड़ों लोग उसके आसपास खड़े हैं. अचानक वहां एक जेसीबी मशीन आती है और अपने भारी-भरकम बकेट से दाल को ऐसे चलाने लगती है जैसे बड़ी कड़छी हो. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, वहीं वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब रिएक्शन दिए.

कहा जा रहा है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के दंदरौआ गांव का है, जहां बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया गया था. वहां एक साथ कई हांड़ियों में दाल पक रही थी और लोगों ने मजाक-मजाक में जेसीबी को ही कड़छी बना डाला. दरअसल, इंस्टाग्राम पर @mr_neeraj_8457_ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.

पब्लिक की सेहत से खिलवाड़

इस वीडियो पर ढेरों मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं. यूजर्स लिख रहे हैं कि, अब ग्रीस का तड़का दाल मखनी में मिलकर स्वाद और बढ़ा देगा. वहीं, कुछ लोगों ने इस तरीके को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह पब्लिक की सेहत से खिलवाड़ है.

