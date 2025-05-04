Viral Video: ई-रिक्शा को बना दिया ट्रैक्टर, युवक के जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर यूजर शख्स की देसी इंजीनियरिंग की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. यूजर्स इसे मिनी ट्रैक्टर बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने ई-रिक्शा में ट्रैक्टर के पहियों को फिट कर दिया और उसे 'मॉन्स्टर ई-रिक्शा' का नाम दिया. शख्स की यह कलाकारी देखकर हर कोई हैरान है. यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बैटरी वाला ई-रिक्शा चला रहा है. लेकिन वह ई-रिक्शा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है. ई-रिक्शा में ट्रैक्टर के दो बड़े पहिए लगे हैं. आगे भी ट्रैक्टर का एक छोटा पहिया लगा रखा है. ई-रिक्शा को कुछ इस तरही डिजाइन किया है कि एक बार देखकर हर किसी की आंख फटी की फटी रह जाए.

शख्स ने ट्रैक्टर के पहियों की इस तरह वेल्ड किया कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उनको अलग से लगाया गया है. इससे पता चलता है कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है.

इस वीडियो को t20hacker_ नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. जिसे अभी तक लगभग 8 लाख बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर यूजर शख्स की इस देसी इंजीनियरिंग की जमकर प्रशंसा की जा रही है. एक यूजर ने लिखा, 'भाई ये अब ई-रिक्शा नहीं, बल्कि मिनी ट्रैक्टर बन गया है.

