चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद कई वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं. इसी क्रम में एक ऐसा भी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमे एक पाकिस्तानी फैन भारत के झंडे तिरंगा को लहरा रहा है, जिसके बाद स्टेडियम से उसे घसीटकर ले जाया जा रहा है. दरअसल ये घटना लाहौर के स्टेडियम का है. लाहौर में 22 फरवरी की तारीख को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था. मैच के समय एक शख्स स्टेडियम के भीतर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया. इस बात की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं, और शख्स को खींचकर वहां से ले जाते हैं.

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का है ये मामला

ज़ी न्यूज़ की खबरों के मुताबिक ये घटना तब की है, जब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा था. भारतीय परचम तिरंगा को लहराने के बाद सुरक्षाकर्मी उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है. उसके बाद उसकी पिटाई हो जाती है. पाकिस्तान में हो रहे चैम्पियंस ट्रॉफी में एक ऐसी ही घटना पहले भी हो चुकी है, दूसरे टीमों के मैच के बीच भारतीय राष्ट्रगान को कुछ समय की लिए शुरू कर दिया गया था. अब इसबार भारतीय राष्ट्रध्वज को लहराने का मामला सामने आया है.

A Young Guy arrested and beaten inside Lahore stadium for having Indian Flag 🇮🇳

