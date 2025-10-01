27 लाख रुपये में नामकरण! इसके बावजूद इस महिला के पास पहुंचने के लिए लगती है भीड़

क्या आप जानते हैं बच्चे का नाम रखने के लिए लोग 27 लाख रुपये तक खर्च कर रहे हैं? अमेरिका की यह महिला बन गई नामकरण की सबसे बड़ी हॉटस्पॉट बन गई हैं.

बच्चों का नाम रखना भारत में अक्सर पारंपरिक और परिवारिक काम माना जाता है. लेकिन अमेरिका में टेलर हम्फ्री ने इसे ही अपनी बड़ी कमाई का जरिया बना लिया है. सैन फ्रांसिस्को की यह महिला बच्चों के नाम पेशेवर तरीके से सुझाती हैं, और उनके पैकेज 17 हजार रुपये से लेकर 27 लाख रुपये तक हैं. अमीर परिवार उनके पास इसलिए आते हैं, ताकि उनके बच्चे का नाम बिल्कुल अनोखा और यादगार हो.

उनका छोटा काम तेजी से बड़ा बिजनेस बन गया

दरअसल न्यूयार्क पोस्ट की एक खबर के अनुसार, टेलर ने साल 2018 में सिर्फ 100 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) लेकर नाम सुझाना शुरू किया था. लेकिन उनकी कहानी जब न्यू यॉर्कर मैगजीन में छपी, तो अमीर क्लाइंट्स उनके पास आने लगे और उनका छोटा काम तेजी से बड़ा बिजनेस बन गया. आज उनके पैकेज 200 डॉलर (लगभग 17,000 रुपये) से लेकर 30,000 डॉलर (लगभग 27 लाख रुपये) तक हैं. छोटे पैकेज में टेलर ईमेल के जरिए कुछ नाम सुझाती हैं, लेकिन बड़े पैकेज में वह माता-पिता की पसंद, पारिवारिक परंपरा, संस्कृति और बच्चे की भविष्य की पहचान को ध्यान में रखकर गहन रिसर्च करती हैं. यहां तक कि अगर माता-पिता किसी नाम पर सहमत नहीं होते, तो टेलर उन्हें समझा-बुझाकर एक नाम पर राज़ी करवा देती हैं.

उनके एक लाख से अधिक फॉलोअर्स

अब तक टेलर ने 500 से ज्यादा बच्चों के लिए नाम सुझाए हैं. सोशल मीडिया पर उनके एक लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. उनका मानना है कि नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, बल्कि यह बच्चे की पहचान बनाता है. यही वजह है कि उनके पास पहुंचने के लिए हमेशा लंबी लाइन लगती है. टेलर की कहानी इस बात का सबूत है कि एक अनोखा आइडिया सही तरीके से पेश किया जाए, तो वह छोटा काम भी बड़े बिजनेस में बदल सकता है.

