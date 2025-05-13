Viral News: शादी के दिन पति ने किया ऐसा प्रैंक, महिला ने 48 घंटे में ले लिया तलाक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
महिला ने रेडिट पर लिखा कि उसने जैक को शादी के दिन कोई भी शरारती हरकत के लिए मना किया था. लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया और शर्मनाक हरकत कर दी.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 12:12 AM IST

Bride (सांकेतिक तस्वीर)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला चर्चा का विषय बनी हुई है. उसने शादी के 48 बाद ही पति से तलाक ले लिया. इसकी वजह उन्होंने रेडिट पर पोस्ट कर खुद बताई. महिला ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड जैक को महिलाओं की शरारती वीडियो देखने का बहुत शौक था. शादी के बाद उसने इस आदत को छोड़ने का वादा किया था. लेकिन शादी के दिन उसने ऐसी अपमानजनक हरकत कर दी, जिसकी वजह से उसको शादी तोड़नी पड़ी.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने रेडिट पर लिखा कि उसने जैक को शादी के दिन कोई भी शरारती हरकत के लिए मना किया था. जैक ने भी वादा किया था कि वो ऐसा-वैसा कुछ नहीं करेगा. जैक हमारी शादी की तैयारियों में जुटा था. फोटोग्राफर से बात कर रहा था. केक का सिलेक्शन कर रहा था. उसे देखकर मुझे भी खुशी हुई कि वह हमारी शादी की तैयारी जुटा है.

केक में डाल दिया दुल्हन का मुंह
शादी के दिन सबकुछ ठीकठाक चल रहा था. मैं शादी की पोशाक पहनकर खड़ी थी. सभी मेहमान हमारी शादी का इंतजार कर रहे थे. मेरे सामने केक रखा था और फोटोग्राफर भी सामने खड़ा था. तभी मुझे पीछे से किसी के खड़े होने का अहसास हुआ. इससे पहले में पीछे मुड़कर देख पाती उस शख्स ने मेरी गर्दन पकड़कर केक पर मुंह के बल गिरा दिया.

इससे मेरा मेकअप और ड्रेस पूरी तरह खराब हो गए. यह देखकर सब लोग मुझपर हंसने लगे. यह करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि जैक था. जिसको मैं पहली वॉर्निंग दे चुकी थी कि अगर उसने ऐसी-वैसी शरारत की तो वह तुरंत रिश्ता तोड़ लेगी. 

जैक को लगा कि उसकी हरकत से शायद में गुस्सा नहीं होंगी. लेकिन मेरी आंखों में गुस्सा देखकर वह डर रहा था. उसने कई बार मुझसे माफी मांगी. मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो हम लोग हॉल में चले गए. जैक ने बताया कि उसको बचपन से ही ऐसे प्रैंक करने की आदत है. उसके जन्मदिन पर उसका भाई ऐसा किया करता था. तब से उसको भी ऐसी आदत लग गई. 

लेकिन उसकी यह आदत इतनी गंदी थी कि कहीं भी ऐसी हरकत करने लग जाता था. एक बार तो प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही दुल्हन के चेहरे में केक लगा दिया था. महिला ने कहा कि मुझे उससे दूर होना ही सही लगा और शादी के 48 घंटे के बाद मैंने जैक से तलाक ले लिया.

