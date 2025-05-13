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Viral Video: व्यूज के चक्कर में चलती ट्रेन से खतरनाक स्टंट, 2 युवकों ने दांव पर लगाई जान

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Viral Video: व्यूज के चक्कर में चलती ट्रेन से खतरनाक स्टंट, 2 युवकों ने दांव पर लगाई जान

Viral Video: इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक शख्स ने लिखा, 'आजकल के लोग चंद व्यूज पाने के लिए किस कदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.'

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रईश खान

Updated : Mar 14, 2026, 12:44 AM IST

Viral Video: व्यूज के चक्कर में चलती ट्रेन से खतरनाक स्टंट, 2 युवकों ने दांव पर लगाई जान

Viral video (source: @MeenaRamesh91)

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आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून युवाओं के सिर पर इस कदर चढ़ा हुआ है कि वह अपनी जान जोखिम में डालने से भी गुरैज नहीं कर रहे. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें दो युवक चलती ट्रेन से ऐसा स्टंट करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें देखकर रूह कांप जाए.

वायरल वीडियो मुंबई लोकर ट्रेन का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब तेज रफ्तार ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही होती है, उसी दौरान दो युवक ट्रेक दरवाजे पर लटक जाते हैं. वह दरवाजे का हैंडल पकड़कर स्लाइड करने लगते हैं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री यह नजारा देखकर डर जाते हैं.

इस पूरे स्टंट को मोबाइल में रिकॉर्ड किया जा रहा होता था. असल में इस रोमांचक और खतरनाक वीडियो को बनाने का मकसद सोशल मीडिया पर डालकर व्यूज बढ़ाने का था. लेकिन उनकी थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी.

इस खतरनाक स्टंट वाले वीडियो को @MeenaRamesh91 नाम के यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आजकल वायरल होने के लिए जान जोखिम में डाल रहे. शायद ये मुंबई लोकल में कुछ युवक चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. आजकल सोशल मीडिया पर चंद लाईक और व्यूज पाने की चाहत में वे अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं. अब ये एक छोटी सी लापरवाही बहुत ही बड़ी खतरनाक हो सकती है. आखिर ऐसे रीलबाज़ों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी?

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