Viral Wedding Card: शादी का हर जोड़ा अपनी शादी को खास बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेहमान भी चौंक जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखा शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इस कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की शैक्षणिक योग्यताओं को इस अंदाज में दिखाया गया है कि मेहमानों की टेंशन बढ़ गई.

IIT की डिग्रियां बनी शादी का हाईलाइट

वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड में दूल्हे का नाम तो लिखा ही गया है, लेकिन उसके आगे ‘IIT Bombay’ और दुल्हन के नाम के आगे ‘IIT Delhi’ लिखा गया है. इसे देखकर लोग सोच में पड़ गए कि ये शादी का कार्ड है या रिज्यूमे! आमतौर पर शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन के नाम के साथ माता-पिता के नाम होते हैं, लेकिन इस कार्ड में डिग्रियों को खासतौर पर हाइलाइट किया गया है.

सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ आ रहे रिएक्शन

यह अनोखा कार्ड एक्स (पहले ट्विटर) पर @mister_whistler नाम के यूजर ने शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शादी में आए मेहमान अपनी डिग्री चेक कर रहे होंगे कि कहीं एंट्री के लिए दिखानी न पड़े.' वहीं, एक और यूजर ने मजाक में कहा, 'इन्हें एक पन्ना और जोड़कर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल भी लिख देनी चाहिए थी.'

