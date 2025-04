Husband Wife Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में पति पत्नी के झगड़े ने इतना विशाल रुप ले लिया कि पत्नी ने अपने पति को ही छत से नीचे फेंक दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक मिट्टी से बने मकान की छत पर खड़े हैं और आपस में बहस कर रहे हैं. पति गुस्से में कुछ बोल रहा होता है, पत्नी भी लौटकर पति को जवाब देती है. दोनों के बीच मामला इतना गर्म हो जाता है कि पत्नी पति को छत से धक्का दे देती है. वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति चौंक जाता हैं.



छत से नीचे गिर जाता है पति

पति तुरंत छत से नीचे गिर जाता है. पति को गिरने की वजह से चोट भी आती है. इस घटना को किसी व्यक्ति ने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं तो कुछ इसे स्क्रिप्टेड या नाटकीय बता रहे हैं. हालांकि वीडियो देखने पर यह काफी खतरनाक दिखता हैं. ये वीडियो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर गुस्से में लोग कुछ भी कर सकते हैं.

Me and who? pic.twitter.com/q1FXBBOSVO