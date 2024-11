महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद लोग मीम्स के जरिए अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग उम्मीदवारों की तस्वीर लगाकर जमकर मजे ले रहे हैं.

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों खेमों में हार का गम है लेकिन साथ ही जीत की खुशी भी मनाई जा रही है. महाराष्ट्र में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल की. इसी बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग अलग-अलग तरह के मीम्स बनाकर जमकर मजे ले रहे हैं.

Big thanks to Rahul Gandhi



From all the Karyakartas of MahaYuti #ElectionResults pic.twitter.com/fD3SDJ9yC8

— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) November 23, 2024

कहीं जीत कहीं हार

एक तरफ जहां झारखंड में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में खुशी है वहीं महाराष्ट्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली बंपर जीत को लेकर जश्न जारी है. हालांकि, झारखंड में बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा है. अब इंटरनेट यूजर्स इस चुनावी नतीजे पर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और इलेक्शन में उतरे बाकी सभी नेताओं पर मजेदार मीम्स बना रहे हैं.

#ElectionResults pic.twitter.com/XidPKV2bsl

— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) November 23, 2024

मीम्स की आई बाढ़

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंचायत वेब सीरीज के एक सीन को रैंडम वीडियो के साथ जोड़कर, महाराष्ट्र चुनावों में इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी को बीजेपी वाले महायुति गठबंधन की जीत को ताकते हुए दिखाया गया. एक यूजर ने नरेंद्र मोदी को बॉस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बताया. ऐसे कई माम्स से सोशल मीडिया भर गया है.

Remember kids, There is one and only boss in Indian politics -



NARENDRA MODI 🔥🔥🔥😻#ElectionResults pic.twitter.com/gQlf43DzJ1

— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) November 23, 2024

