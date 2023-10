Viral Animal rescue video: बर्फीले दलदल में जम गया मगरमच्छ, आदमी ने जान खतरे में डालकर किया रेस्क्यू

डीएनए हिंदी: अमेरिका (United States of America) में बर्फ पड़ने के कारण एक दलदल (Frozen Swamp) का पानी जम जाने के चलते एक मगरमच्छ (Aligator Viral Video) भी उसमें जम गया. हालांकि नॉर्थ कैरोलिना (North Carolina) के स्वाम्प पार्क (Swamp Park) में दलदल के जमने से पहले मगरमच्छ ने अपना मुंह उसकी बर्फीली सतह से बाहर निकाल लिया, जिससे वह सांस लेकर जिंदा रह सका. अमेरिका में मगरमच्छ जितने हमलावर और खूंखार होते हैं, उसे देखते हुए शायद ही कोई इस मगरमच्छ की मदद करने की सोचता, लेकिन एक आदमी ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बर्फीले दलदल को खोदकर इस मगरमच्छ को आजाद करा दिया है. जॉर्ज हॉवर्ड (George Howard Aligator Saver) नाम का यह आदमी स्वाम्प पार्क का मैनेजर है, जिसकी बर्फीला दलदल खोदने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और उसे बेहद दयालु बताकर तारीफ की जा रही है.

पढ़ें- होटल में बिना कपड़ों के निकली महिला, जमकर मचाया उत्पात, बदतमीजी का वीडियो वायरल

Alligators survive in frozen swamps by sticking their noses through the ice to breathe. Reptiles shut down their metabolism, and they don't need to eat their heart rate slows down, their digestive system slows down, and they just sit and wait for the heat. pic.twitter.com/YAQiSwlOAc