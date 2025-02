महाकुंभ से मशहूर हुए IIT वाले बाबा को लोग जमकर ट्रोल कर रहे है. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया हार जाएगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह से उनका मजाक बना रहे हैं.

चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया. हमेशा से देखा गया है कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सब में अलग ही जोश और उत्साह रहता है. हर कोई मच को लेकर भविष्यवाणी करने लगता है. हाल ही में महाकुंभ से मशहूर हुए IIT वाले बाबा ने भी मैच को लेकर भविष्यवाणी की थी. उन्होंने कहा था कि इंडिया हार जाएगी. लेकिन इंडियन टीम ने इस मैच को 6 विकेट से जीता और IIT बाबा की भविष्यावाणी को गलत साबित कर दिया. अब यूजर्स सोशल मीडिया पर बाबा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

गलत हुई IIT बाबा की भविष्यावाणी

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस IIT बाबा अभय सिंह की जमकर क्लास लगा रहे हैं. लोग उनकी भविष्यवाणी वाली वीडियो पर टिप्पणी करते हुए जवाब दे रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि आज पाकिस्तानियों से ज्यादा गाली ये बाबा खाने वाला है. इसके अलावा एक मीम भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें IIT बाबा की तस्वीर के साथ लिखा है- सॉरी भाई, वो उस दिन नशा थोड़ा ज्यादा कर लिया था.

#INDvsPAK #IITianBaba pic.twitter.com/X8IhXD6gOw

— md tufel (@mdtufel0219) February 23, 2025

ये भी पढ़ें-Louis Vuitton का मॉडल बना ये साधारण सा दिखने वाला लड़का, देख Hrithik Roshan ने यूं किया रिएक्ट

इतना ही नहीं इंस्टाग्राम पर 'Unityaxom' नाम के एक अकाउंट से IIT वाले बाबा को ट्रोल करते हुए तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें भारत के लोगों को IIT वाले बाबा का पीछा करते हुए दिखाया गया है. वहीं एडिटेड IIT वाले बाबा की तस्वीर के सामने लिखा है 'आइये, गोला से भागने का टाइम आ गया है.' इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है "Kohli rocked, IIT Baba shocked". सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ रही है. यूजर्ज बूरे तरीके से बाबा को ट्रोल कर रहे हैं.

IIT बाबा ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद IIT बाबा ने माफी मांगी है. एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने कहा, 'मुझे मन ही मन पता था कि इंडिया जीतेगा.' सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर Abhay Singh (IIT BOMBAY) के अकाउंट से उन्होंने लिखा, 'मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं और आप सभी से जश्न मनाने के लिए कहना चाहता हूं, यह पार्टी का समय है. मुझे मन ही मन पता था कि इंडिया जीतेगा.'

I want to publicly apologize and ask each one of you all to celebrate,it's party time... Mujhe man hi man pata tha ki india jetega.😉#IITianBaba #INDvsPAK #ChampionsTrophy #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/QHozGNzfmF

— Abhay Singh (IIT BOMBAY) (@Abhay245456) February 23, 2025

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.