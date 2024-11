एलन मस्क के स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है. दरअसल इस स्पेस एजेंसी के छठे स्टारशिप के टेस्ट फ्लाइट की समुद्र में लैंडिंग हुई है. इस लैंडिंग के दौरान एक धमाका भी देखने को मिला है. दरअसल ये सुपर रॉकेट मेक्सिको की खाड़ी में गिरते हुए लैंड किया है. एलन मस्क के स्पेसएक्स का नाम पूरी दुनिया में सबसे टॉप के स्पेस एजेंसी में शुमार है.

वीडियो हो रहा वायरल

इस सुपर रॉकेट का लैंड करते हुए एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आपको बताते चलें कि स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट का नाम एक साथ स्टारशिप के तौर पर भी लिया जाता है. इससे पहले स्पेस एक्स के ही के पांचवें स्टारशिप ने कामयाबी की नयी इबारत लिखी थी. वो मिशन पूरी तरह से अपने उद्देश्य को सफल रहा था.

Booster 13 splashdown in the Gulf of Mexico. Tower was go, but booster was not. pic.twitter.com/RwhZDxPaQU