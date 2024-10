Viral Video: पूरा भारत दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है. हर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है. इसी उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आज दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में दीवाली के जश्न के दौरान अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए. उन्होंने पॉपुलर पंजाबी गाना 'तौबा-तौबा' पर जबरदस्त डांस किया और यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

गार्सेटी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने दिवाली के इस खास मौके पर बॉलीवुड के रंग में रंगकर सभी को चौंका दिया. 'तौबा तौबा' गाने पर उनका डांस देखकर वहां मौजूद मेहमानों ने भी जमकर तालियां बजाईं और खुद भी इस मस्ती भरे माहौल का हिस्सा बने.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इस वीडियो में गार्सेटी पूरे जोश के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे न केवल वहां मौजूद लोग बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जहां लोग उनकी डांस और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके समर्पण की तारीफ कर रहे हैं.

देखें Video:

#WATCH | US Ambassador to India, Eric Garcetti dances to the tune of the popular Hindi song 'Tauba, Tauba' during Diwali celebrations at the embassy in Delhi



(Video source: US Embassy) pic.twitter.com/MLdLd8IDrH