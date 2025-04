उत्तर प्रदेश के मुजफ्परनजर में बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक चोर ने चंद सेकंडों में रॉयल एनफील्ड बाइक (बुलेट) का लॉक तोड़कर उसे लेकर फरार हो गया. चोर ने एक नुकीले लोहे के उपकरण से पहले बाइक का लॉक तोड़ा, फिर बाइक लेकर रफूचक्कर हो गया. बाइक चोरी करते हुए उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में कैद हो गईं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क पहने हुए है. घटना मुजफ्परनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्वरूप स्क्वायर की है.

बुलेट चोरी होने के बाद मालिक ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है. पीड़ित ने कहा कि मेरी मेहनत की कमाई को पलभर में चोर ले गए. मालिक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया है. फुटेज में देख जा सकता है कि घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन चोर बुलेट के पास आता है और किसी चीज से लॉक को 7 सेकेंड में तोड़ देता है. इसके बाद वो बाइक लेकर चला जाता है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

The thief came, inserted a sharp iron nail-like object in the lock, broke the lock, sat down and fled with the Bullet motorcycle. All this happened in just 15 seconds, Muzaffarnagar UP

