15 करोड़ की अनोखी किताब ने पटना बुक फेयर में मचाई हलचल, जानिए क्या है इसकी खासियत

पटना बुक फेयर में 15 करोड़ रुपये की किताब "मैं" चर्चा का केंद्र बनी हुई है. लेखक रत्नेश्वर का दावा है कि यह ग्रंथ ‘परम ज्ञान’ का रहस्य खोलता है. इसकी सिर्फ 3 प्रतियां ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी.

Patna: पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले में इस बार एक ऐसी किताब ने लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है. 15 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह किताब ‘मैं’ पूरे मेले की सबसे बड़ी चर्चा बन गई है. रविवार को इसकी विशेष प्रदर्शनी लगी, जहां लोग इसे देखने जरूर आए, लेकिन इसके पन्नों को कोई भी छू नहीं सका. दावा किया जा रहा है कि यह किताब दुनिया की सबसे महंगी किताबों में शामिल है और अपने विषय को लेकर बेहद खास है.

इस किताब को देखने रविवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे

पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में इस बार सबसे ज्यादा जिस किताब ने सुर्खियां बटोरीं, वह है लेखक रत्नेश्वर द्वारा लिखी "मैं". 15 करोड़ रुपये की कीमत वाली इस किताब को देखने रविवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मेले में इसकी खास प्रदर्शनी लगाई गई, जहां लेखक खुद मौजूद रहे. हालांकि उन्होंने इसे शोकेस तो किया, लेकिन किसी को भी इसके पन्ने पलटने या छूने नहीं दिया. लेखक रत्नेश्वर का दावा है कि "मैं" कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि ज्ञान की ‘परम अवस्था’ को समझाने वाला ग्रंथ है. उनके अनुसार, यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य लिखे गए हैं, जो न रामायण में मिलते हैं, न महाभारत में, न वेद-पुराण, न ही बाइबल या कुरान में.

दो भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में तैयार किया गया है

यह ग्रंथ दो भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में तैयार किया गया है. अंग्रेजी संस्करण 408 पन्नों का है, जबकि हिंदी संस्करण 382 पन्नों का. कुल 16 प्रतियां छापी गई हैं, जिनमें से सिर्फ तीन प्रतियां ही आम लोगों को बेची जाएंगी. बाकी प्रतियों को विशेष स्थानों पर रखा जाएगा, जहां लोग आकर इसे देख सकेंगे. इसके अलावा 11 प्रतियां उन लोगों को दी जाएंगी, जो दुनिया भर में जाकर इस ग्रंथ का संदेश फैलाएंगे. इन 11 लोगों को “मैं रत्न” नाम दिया जाएगा. रत्नेश्वर ने बताया कि यह किताब लिखने में भले ही 90 दिन लगे हों, लेकिन उन्हें ज्ञान की अवस्था सिर्फ 3 घंटे 24 मिनट में प्राप्त हुई. उनका कहना है कि 7 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के जंगल में उन्हें यह अनुभव हुआ, जहां उन्होंने ‘ब्रह्मांड के निर्माण’ को अपने त्रिनेत्र से देखा. इसी अनुभव को उन्होंने इस ग्रंथ में संजोया है.

