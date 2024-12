Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर लोगों को मनोरंजन देने वाले वीडियो की कोई कमी नहीं है. जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो आपको अलग-अलग तरह के वीडियो मिल जाते हैं, जो आपकी बोरियत को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं. कभी मजेदार डांस वीडियो, तो कभी अद्भुत जुगाड़, लेकिन इस समय एक हाथी का वीडियो खासा वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी उसकी तारीफ करेंगे.

हाथी का वायरल वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो एक सड़क पर खड़े शख्स का है, जो पूरी तरह से किसी चीज पर ध्यान लगाए हुए था. इस दौरान एक हाथी उसके पीछे आता है, लेकिन शख्स को इसका कोई अहसास नहीं होता. हाथी, शख्स के पास पहुंचने के बाद उसे डराने या हमला करने के बजाय, अपनी टांगों से मिट्टी फेंकता है. यह महसूस होते ही शख्स पीछे मुड़कर हाथी को देखता है और तुरंत वहां से भाग जाता है.

Elephant gently reminding the human that he is in the way. pic.twitter.com/Ft6P7ICUf8