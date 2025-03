अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रही कूटनीतिक खींचतान ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं. हाल ही में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गरमा-गरम बहस देखने को मिली. यह बहस उस समय हुई जब जेलेंस्की रूस के साथ युद्धविराम करने से इनकार कर रहे थे और ट्रंप ने उन्हें 'तीसरे विश्व युद्ध' के जोखिम के प्रति आगाह किया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूक्रेन की अमेरिका में राजदूत ओक्साना मार्कारोवा (Oksana Markarova)का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. कैमरों ने जैसे ही जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक को कैद किया, वैसे ही मार्कारोवा का सिर झुकाकर माथे पर हाथ रख लेना लोगों की नजरों में आ गया.

क्या हुआ व्हाइट हाउस में?

व्हाइट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से सीधा सवाल किया कि वे रूस के साथ युद्धविराम करने को क्यों तैयार नहीं हैं. ट्रंप ने जेलेंस्की को चेताया कि यह जिद 'तीसरे विश्व युद्ध' की ओर ले जा सकती है. इस पर जेलेंस्की ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर लड़ते रहेंगे.

यूक्रेन एंबेसडर का वायरल रिएक्शन

जब यह बहस अपने चरम पर थी, तभी कैमरों ने ओक्साना मार्कारोवा को निराशा भरे अंदाज में सिर झुकाते हुए और आंखें बंद करते हुए कैद किया. उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इसे यूक्रेन की 'बेबस स्थिति' का प्रतीक मान रहे हैं.

