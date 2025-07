Viral Video: दो लड़कियों ने पार की सारी हदें, वैभव सूर्यवंशी से मिलने के लिए चलाई 6 घंटे गाड़ी

आईपीएल 2025 में धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट में कमाल कर रहे हैं. उनकी बैटिंग फैंस का दिल जीत रही है. जिसका नजारा इंग्लैंड में देखने को मिला. वैभव ने यूथ सीरीज में कई धमाकेदार पारियां खेली. लेकिन आखिरी वनडे में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा. हालांकि चौथे वनडे में सूर्यवंशी ने 143 रन बनाए.

जो किसी अंडर-19 और यूथ वनडे में सबसे तेज शतक है. उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जिसकी बदौलत वैभव ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 355 रन बना लिए. इस बीच चौथे और पांचवे वनडे में 14 साल के इस युवा खिलाड़ी से मिलने के लिए 2 लड़कियां 6 घंटे गाड़ी चलकर आई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा हैं.

आईपीएल 2025 के बाद से वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस में गजब का क्रेज देखने को मिला. इसी कड़ी में वैभव से मिलने उनकी उम्र की 2 लड़कियां अनन्या और रीवा 6 घंटे गाड़ी चलाकर वॉर्सेस्टर पहुँचीं. दोनों लड़कियां राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आए. मैच के बाद वैभव ने दोनों युवतियों के तस्वीरें क्लिक करवाई. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स ने शेयर की हैं.

Proof why we have the best fans 🫡



🚗 Drove for 6 hours to Worcester

👚 Wore their Pink

🇮🇳 Cheered for Vaibhav & Team India



Aanya and Rivaa, as old as Vaibhav himself, had a day to remember 💗 pic.twitter.com/9XnxswYalE