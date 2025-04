Viral Video: आज कल सोशल मीडिया चलता-फिरता मनोरंजन का साधन बन चुका है. आएदिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. आफ इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्क्रॉल करते करते अगले वीडियो में क्या दिख जाए. हाल ही में एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है. लोग अलग- अलग की पोस्ट लगातार शेयर करते रगते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो दो महिलाएं आपस में झगड़ा करती हुई नजर आ रही है.

क्यो हो गई इतनी भंयकर लड़ाई

इस वीडियो में ये महिलाएं एक कपड़े के स्टॉल को लेकर झगड़ा कर रही हैं. झगड़ा बातों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि एक महिला दूसरी महिला को थप्पड़ जड़ देती है. इसके बाद क्या था, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है. वीडियो में एक कट के बाद दिखता है कि एक महिला को दो महिलाएं मिलकर मार रही हैं. जिस महिला को मार पड़ रही है, वो वही है जिसने पहले थप्पड़ मारा था. इस वीडियो को एक बार आप भी देखिए.

Kalesh b/w Ladiss over they both wanted to Buy Same Cloth:

pic.twitter.com/SNF6xdfbBy