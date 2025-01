सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपने चेहरे को पिंजरे में कैद कर लिया है.

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाते हैं. हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए खुद के सिर को एक पिंजरे में कैद कर लिया. इसके बाद उसने उस पिंजरे की चाबी अपनी पत्नी को दे दी.

वायरल पोस्ट

वायरल हो रहे पोस्ट में देखा जा सकता है एक शख्स ने अपने चेहरे को पिंजरे से ढंका में कैद कर लिया है. उसका पूरा चेहरा पिंजरे से ढका हुआ है. पिंजरे के ऊपर एक ताला भी लगा हुआ है. पोस्ट में शख्स की तस्वीर के साथ कैप्शन में सिगरेट की लत छुड़ाने की उसकी स्टोरी भी शेयर की गई है. कैप्शन में बताया गया है कि इस शख्स का नाम इब्राहिम युसेल है और ये तुर्की का रहने वाला है.

पोस्ट शेयर करते हुए बताया गया कि ये घटना 2013 की है, जब उसने अपने सिर को एक पिंजरे में बंद करने का फैसला लिया. उस वक्त वह शख्स 42 साल का था. इब्राहिम युसेल के सिर में लगे पिंजरे की चाबी सिर्फ उसकी पत्नी के पास ही थी. जिसे वह उसके खाने के टाइम पर खोलती थी.

This gentleman, Ibrahim Yucel, a Turkish man who was 42 years old at the time of the events, decided in 2013 to have his head locked in a cage with the intention of quitting smoking; his wife was the only one who had the keys and she only opened it during meals. pic.twitter.com/1LupljbfYp

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 7, 2024

लोगों ने किया कमेंट

इस वायरल पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PicturesFoIder नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पोस्ट को अब तक ढाई करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा और करीब 2 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है. पोस्ट पर तमाम लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने शख्स की पत्नी को केयरिंग वाइफ बताया और उसकी खूब तारीफ की. साथ ही कई लोग चेहरे को पिंजरे में कैद करने वाली बात पर काफी हैरानी जता रहे हैं.

