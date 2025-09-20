ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर रोज कुछ कुछ वायरल होता रहता है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक ऑटो चालक फर्राटेदार फ्रेंस बोलता हुआ नजर आ रहा हैं.

अक्सर जब भी हम किसी ऑटो वाले को देखते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि उसे कुछ नहीं आता होगा, या फिर वह पढ़ा लिखा नहीं हैं. इसी वजह से वह ऑटो चला रहा है. लेकिन वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. इसी कहावत को सही साबित करती हुई एक घटना वायरल हो रही है. दरअसल एक अमेरिकी ने एक ऑटो वाले को हल्के में लेने की कोशिश की.

जब ड्राइवर ने शुरू किया बात करना



लेकिन जब उस ड्राइवर ने बात करना शुरू किया तो ब्लॉगर के साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. वीडियो में ऑटो ड्राइवर उससे बहुत अच्छी फ्रेंच भाषा में बात करता है, जिसे सुनकर व्लॉगर दंग रह जाता है. भारत में रह रहे इस अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो डाला, जिसमें ऑटो ड्राइवर ने फर्राटेदार फ्रेंच बोलकर उसे हैरान कर दिया. यह वीडियो बहुत मजेदार है और अब तक इसे 1.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

आप कितनी भाषाएं बोलते हैं?



वीडियो की शुरूआत कुछ इस तरह से होती है कि ऑटो ड्राइवर व्लॉगर जे से पूछता है, 'आप कितनी भाषाएं बोलते हैं?' इस पर जे जवाब देता है, 'मैं दो भाषाएं बोलता हूं, फ्रेंच और इंग्लिश.' इसके बाद ऑटो ड्राइवर तुरंत फ्रेंच भाषा में बात करना शुरू कर देता है और पूछता है, 'क्या आप फ्रेंच बोलते हैं?' इस बात को जे पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन ड्राइवर फिर से वही बात थोड़ी सरल भाषा में दोहराता है. इस पूरी बातचीत से जे को बहुत मजा आता है और वह जोर-जोर से हंसने लगता है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.