Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी
ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो
Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल
अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान
सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान
दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें
Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर रोज कुछ कुछ वायरल होता रहता है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक ऑटो चालक फर्राटेदार फ्रेंस बोलता हुआ नजर आ रहा हैं.
अक्सर जब भी हम किसी ऑटो वाले को देखते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि उसे कुछ नहीं आता होगा, या फिर वह पढ़ा लिखा नहीं हैं. इसी वजह से वह ऑटो चला रहा है. लेकिन वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. इसी कहावत को सही साबित करती हुई एक घटना वायरल हो रही है. दरअसल एक अमेरिकी ने एक ऑटो वाले को हल्के में लेने की कोशिश की.
जब ड्राइवर ने शुरू किया बात करना
लेकिन जब उस ड्राइवर ने बात करना शुरू किया तो ब्लॉगर के साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. वीडियो में ऑटो ड्राइवर उससे बहुत अच्छी फ्रेंच भाषा में बात करता है, जिसे सुनकर व्लॉगर दंग रह जाता है. भारत में रह रहे इस अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो डाला, जिसमें ऑटो ड्राइवर ने फर्राटेदार फ्रेंच बोलकर उसे हैरान कर दिया. यह वीडियो बहुत मजेदार है और अब तक इसे 1.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
आप कितनी भाषाएं बोलते हैं?
वीडियो की शुरूआत कुछ इस तरह से होती है कि ऑटो ड्राइवर व्लॉगर जे से पूछता है, 'आप कितनी भाषाएं बोलते हैं?' इस पर जे जवाब देता है, 'मैं दो भाषाएं बोलता हूं, फ्रेंच और इंग्लिश.' इसके बाद ऑटो ड्राइवर तुरंत फ्रेंच भाषा में बात करना शुरू कर देता है और पूछता है, 'क्या आप फ्रेंच बोलते हैं?' इस बात को जे पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन ड्राइवर फिर से वही बात थोड़ी सरल भाषा में दोहराता है. इस पूरी बातचीत से जे को बहुत मजा आता है और वह जोर-जोर से हंसने लगता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.