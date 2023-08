VIDEO: फ्री सॉस के लिए 3 लड़कियों ने रेस्त्रां में मचा दिया हंगामा, जो हाथ लगा उठा कर फेंका

डीएनए हिंदी: रेस्त्रां या होटल में कुछ कॉम्पिमेंट्री मिलना किसे पसंद नहीं होता लेकिन इसके पीछे लड़ाई-झगड़े पर उतर आना क्या बात हुई. वह भी एक सॉस के पाउच के लिए, इतनी सी चीज पर हंगामा करेंगे तो शायद आसपास वाले हम पर ही बरस पड़े लेकिन इन तीन लड़कियों ने खूब हंगामा किया. तीनों में से एक भी ऐसी नहीं थी जिसने समझाने की कोशिश की हो या इस मामले को संभाला हो. 1.75 डॉलर के एक्स्ट्रा सॉस के पैक के लिए इन्होंने रेस्त्रां का बहुत नुकसान किया.

इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें आप देखेंगे कि लड़कियां मेटल के स्टूल, कांच की बोतलें और जो हाथ लगे वह फेंकती नजर आ रही हैं. इनके निशाने पर रेस्त्रां के कर्मचारी और सभी कीमती सामान था. एक बार तो इनमें से एक लड़की काउंटर पर चढ़कर नाचने लगी और दूसरी दोनों ने अपना तोड़फोड़ का काम जारी रखा.

यह भी पढ़ें: Indigo ने पैसेंजर से मांगा 'CUTE चार्ज', यह क्या होता है और क्यों लिया जाता है ?

घटना मैनहटन के बेल फ्राइज रेस्त्रां की बताई जा रही है. इन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. रेस्त्रा के शेफ ने बताया कि इन महिलाओं को फ्राइज के साथ एक्स्ट्रा सॉस चाहिए थी. जब रेस्त्रां के स्टाफ ने उन्हें एक पैक की कीमत बताई तो हंगामा शुरू हो गया.

Just another typical day in NYC pic.twitter.com/vcnz2YQnp0