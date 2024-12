तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपने नंगे बदन पर खुद को कोड़े मारते हुए देखे जा सकते हैं. इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ नेता के पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में. बता दें, अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना पर न्याय की मांग करते हुए के. अन्नामलाई ने सत्ता पक्ष के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और इसी कड़ी में उन्होंने खुद को कोड़े मारे. के. अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटाने तक जूते नहीं पहनने की घोषणा की थी.

समझें पूरा मामला विस्तार से?

बता दें, कुछ दिन पहले चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ 23 दिसंबर को रेप की घटना हुई थी. दो लोगों ने छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ज्ञानशेखरन को गिरफ्तरा कर लिया था और दूसरे अभियुक्त की तलाश अभी जारी है. अन्नामलाई ने राज्य की डीएमके सरकार और पुलिस पर पीड़िता की निजी जानकारी को लीक करने और उसकी गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया. बीजेपी अध्यक्ष के.अन्नामलाई का आरोप है कि अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन सैदाई ईस्ट में द्रमुक के छात्र संघ का डिप्टी ऑर्गनाइजर रहा है. वह आदतन अपराधी है. भाजपा नेता ने आरोपी के संबंध सत्ता पक्ष से बताए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित द्रमुक के टॉप लीडर्स के साथ ज्ञानशेखरन की तस्वीरें भी शेयर की हैं. अन्नामलाई ने घटना को बेहद शर्मनाक बताया और विरोध स्वरूप खुद पर कोड़े बरसाए.

डीएमके का क्या कहना है?

के. अन्नामलाई के आरोपों से तमिलनाडु के कानून मंत्री एस. रघुपति ने इनकार किया है. उन्होंने कहा कि आरोपित द्रमुक का प्राथमिक सदस्य नहीं है. बता दें, बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया था कि जब तक डीएमके सरकार तमिलनाडु की सत्ता से बाहर नहीं हो जाती तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे. उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरों के कम होने को लेकर सवाल खड़े किए थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया कोष को राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल करने को लेकर आलोचना की थी. अन्नामलाई ने चेन्नई के पुलिस कमिश्निर को हटाने की भी मांग की है.

यह भी पढ़ें - Tamil Nadu News: तमिलनाडु में बीजेपी को लगा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले ही AIADMK ने एनडीए से तोड़ा नाता

#WATCH | Coimbatore | Tamil Nadu BJP president K Annamalai self-whips himself as a mark of protest to demand justice in the Anna University alleged sexual assault case. pic.twitter.com/ZoEhSsoo1r