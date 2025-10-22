FacebookTwitterYoutubeInstagram
Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत

Deepika Padukone-Ranveer Singh ने दिवाली के अगले दिन बेटी से कराया रूबरू, दुआ के नैन-नक्श देख तारीफ कर रहें फैंस

भारत से टैरिफ विवाद के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी पर दिया बड़ा बयान

बहू से संबंध और बेटे की मौत के आरोपों पर पूर्व DGP मुस्तफा का जवाब, वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!

74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन

उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ट्रेंडिंग

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत

सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐसी ड्रेस लॉन्च की है जिसे दुनिया की सबसे भारी सोने की ड्रेस का खिताब मिला है. यह 24 कैरेट सोने से बनी है. इसकी कीमत 9.65 करोड़ रुपये है. जानें खासियत....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 22, 2025, 08:47 AM IST

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत

Golden Dress

सऊदी अरब को अक्सर फिजूलखर्ची और विलासिता के लिए जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में एक ऐसी ड्रेस लॉन्च की है जिसे दुनिया की सबसे भारी सोने की ड्रेस का खिताब मिला है. क्या आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसकी कीमत 9.65 करोड़ रुपये है. आखिरकार यह 24 कैरेट सोने से बनी है.

इस ड्रेस को दुबई ड्रेस कहा जाता है और इसका वजन 10 किलो से ज़्यादा है. इस ड्रेस पर एक नज़र डालने पर ही आपको अद्भुत कारीगरी का नमूना दिखाई देगा. यह ड्रेस कीमती पत्थरों से जड़ी है और इसके साथ एक मुकुट, एक जोड़ी झुमके, एक हार और हियार (कमर पर पहना जाने वाला एक आभूषण) जैसी एक्सेसरीज़ भी हैं. इसकी डिज़ाइन काफ़ी जटिल हैं और ड्रेस और एक्सेसरीज़ का रूप पारंपरिक अमीराती संस्कृति और देश की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है.

किसने बनाई ये अनोखी ड्रेस?

आप सोच रहे होंगे कि इस अद्भुत पोशाक को किसने बनाया? दरअसल यह सऊदी अरब के एक प्रमुख स्वर्ण और आभूषण ब्रांड अल रोमाइज़ान की कृति है. इस पोशाक को बनाने के पीछे का उद्देश्य उत्तम आभूषणों को फैशन के साथ मिलाना था, ताकि यह उदाहरण स्थापित किया जा सके कि फैशन कैसे एक पहनने योग्य कला का रूप हो सकता है.

अल रोमाइज़ान गोल्ड के अनुसार दुबई ड्रेस में चार अहम चीजें शामिल हैं, जिसमें 398 ग्राम वजन का एक सोने का मुकुट, 8,810.60 ग्राम वजन का एक स्टेटमेंट नेकलेस, 134.1 ग्राम वजन की बालियां और 738.5 ग्राम वजन का हियार नाम की एक कमर आभूषण.

गिनीज वर्ल्ड बुक में ड्रेस ने बनाई जगह

एक्सपो शारजाह में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान अल रोमाइज़ान गोल्ड के डिप्टी मैनेजर मोहसेन अल धैबानी ने कहा , 'यह उत्कृष्ट कृति वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के यूएई के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और दुबई को सोने और आभूषण प्रेमियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करती है. साथ ही यह अमीराती कारीगरों की विशिष्ट रचनात्मकता का भी जश्न मनाती है.' उन्होंने यह भी कहा, 'यह कीर्तिमान स्थापित करके हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि यूएई परंपरा और नवीनता का सहज मिश्रण कर सकता है, जिससे वैश्विक स्वर्ण और आभूषण उद्योग में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है.'

यह ड्रेस व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं है. इसे केवल प्रदर्शनियों और लक्ज़री शोकेस में ही प्रदर्शित किया जाएगा. इस ड्रेस ने शारजाह में 56वें ​​मिडिल ईस्ट वॉच एंड ज्वैलरी शो में अपनी शानदार शुरुआत की और गिनीज़ वर्ल्ड बुक में भी अपनी जगह बनाई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

