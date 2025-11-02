इस देश में है बच्चों के लिए खास बैंक, मम्मी-पापा को भी नहीं है अंदर जाने की इजाजत

आज हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां बच्चों के लिए खास बैंक है और उसके अंदर उनके माता-पिता को भी जाने की इजाजत नहीं है. जानें इस देश में और क्या-क्या है खास...

जापान में कुछ खास बात जरूर है जो लोगों को वहां रहने के लिए प्रेरित करता है. साफ़-सुथरी सड़कें, विनम्र लोग और हर जगह शांति का माहौल इस देश की खासियत है. बार-बार ऑनलाइन शेयर किए जाने वाले वीडियो साबित करते हैं कि जापान वाकई उतना ही अनोखा है जितना लोग सोचते हैं. हाल ही में आए एक वीडियो ने एक बार फिर सबको याद दिला दिया है कि यह देश बाकी दुनिया से अलग क्यों है?

जापान में बच्चों का खास बैंक

इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर जापान रहने के लिए सबसे अच्छी जगह क्यों है? कैप्शन के साथ शेयर किया गया है. वीडियो में बताया गया है कि इस देश में बच्चों का अपना बैंक है. यह एकदम असली बैंक है जिसके अंदर बच्चों के माता-पिता को भी जाने की इजाजत नहीं है. ये बैंक बच्चों को बचपन से ही वित्तीय ज़िम्मेदारी सिखाने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं. इस बैंक में बच्चे खुद अपना पैसा जमा करते हैं और उन्हें अपनी बचत पर ब्याज भी मिलता है. यह सब उन्हें कम उम्र से ही अपने फाइनेंस को मैनेज करना सिखाने के लिए किया जाता है.

यहां देखिए वीडियो

अकेले घूमते हैं बच्चे

वीडियो में बताया गया है कि जापान बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ है. जापान इतना सुरक्षित है कि बच्चे बिना किसी वयस्क निगरानी के अकेले स्कूल जाते हैं. जहां कई देशों में बच्चों को अकेले छोड़ा भी नहीं जा सकता, वहीं जापान में बच्चों का अकेले सफर करना पूरी तरह से सामान्य बात है.

जापान में कोई चोरी नहीं करता, आप अपना फ़ोन, बटुआ या बैग भी कहीं छोड़ सकते हैं. एक घंटे बाद वापस आकर आप पाएंगे कि वह वहीं मिलेगा, जहां आप उसे छोड़कर गए थे. अगर कभी आपका कोई सामान गुम हो जाए तो आप उसे खोया-पाया स्टोर में ढूंढ सकते हैं और 100 फीसदी आपको आपका सामान मिल जाएगा.

