Trending News: पिछले मंगलवार को पेरिस के व्यस्ततम चार्ल्स-डी-गॉल एयरपोर्ट पर एक घटना घट गई. एक ऑस्ट्रियाई पर्यटक का पालतू कुत्ता, जिसका नाम अमालका है, एयरक्राफ्ट से गायब हो गया. इस घटना के चलते एयरपोर्ट प्रशासन को दो रनवे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया. साथ ही बड़ा खोज अभियान चलाना पड़ा.

कैसे हुआ हादसा

यह घटना उस समय हुई जब विमान का सामान अनलोड किया जा रहा था. इसी दौरान अमालका अपने कैरियर केज से फिसलकर बाहर निकल आई और भाग गई. कुत्ते की मालकिन, जो विएना से पेरिस पहुंची थीं, इस घटना से बेहद परेशान हो गईं. उनकी चिंता को देखते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. कुत्ते को खोजने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा अधिकारियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया. ड्रोन में विशेष हाइपोडर्मिक सुई लगाई गई, ताकि अमालका को सुरक्षित रूप से बेहोश कर पकड़ा जा सके. हालांकि, टीम ने उसे कई बार देखा, लेकिन उसे पकड़ पाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ.

सोशल मीडिया की ले रहे मदद

अमालका की खोज के लिए उसकी मालकिन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. एयरपोर्ट परिसर में पोस्टर भी लगाए गए हैं. एयर फ्रांस ने उन्हें एयरपोर्ट के पास रुकने की व्यवस्था भी करवाई है. अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि फ्लाइट संचालन प्रभावित न हो, इसलिए केवल दो रनवे बंद किए गए.

A young Croatian tourist Míša has launched an appeal on social media to find her dog, who escaped from the baggage hold of her plane just after landing at Charles-de-Gaulle airport.



Amalka, the pet escaped from the hold of a plane

of AirFrance at CDG airport that originated from… pic.twitter.com/PWEnDLEffX