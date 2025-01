Delhi Metro Fight News: दिल्ली मेट्रो का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 2025 का पहला मेट्रो क्लेश कहा जा सकता है. इस वीडियो में महिला कोच में दो युवतियां सीट को लेकर जोरदार झगड़े में नजर आ रही हैं. हालांकि, यह घटना किस मेट्रो लाइन की है. इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है.

वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में 2 महिलाओं के बीच सीट को लेकर बहस होता है. महिला कोच में भारी भीड़ होने के कारण एक युवती बैठने की कोशिश करती है, जबकि पहले से बैठी महिला उसे रोक देती है. इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू होती है, जो जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है. सीट पर बैठी महिला खड़ी होती है और दूसरी युवती के बाल पकड़कर खींचने लगती है, जबकि वह चिल्लाती है. मुझसे पूछा मेरी गोद में बैठने से पहले. वीडियो में एक अन्य महिला बीच-बचाव करती है और वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.

