बंदे ने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिगबॉस्केट से मंगवाई मिठाइयां, राइडर्स के चेहरे पर यूं लौटा दी मुस्कान

हैदराबाद के कुछ डिलीवरी बॉयज के लिए रोशनी और प्यार का त्योहार दीवाली बेहद खास साबित हुआ. लोगों के जरूरत की सामानों को तुरंत डिलीवरी की मांग को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले इन लोगों को एक डिजिटल क्रिएटर से प्यारा सा सरप्राइज मिला. सिर्फ अपने बारे में सोचने की जगह इस व्यक्ति ने उन लोगों के साथ त्योहार मनाने का फैसला लिया जो लोगों का सामान पहुंचाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं.

डिलिवरी बॉयज को क्या सरप्राइज मिला?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में क्रिएटर ने स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और ज़ेप्टो जैसे कई इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म से मिठाइयों के डिब्बे ऑर्डर किए. सभी डिलीवरी पार्टनर अपने ऑर्डर लेकर पहुंचे, लेकिन क्रिएटर ने उन्हें ही सरप्राइज दे दिया. पार्सल खुद लेने के बजाय शख्स ने उन्हें ही वो मिठाइयां देकर और हैप्पी दीवाली कहकर सरप्राइज दे दिया.

शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इस दिवाली हमने उन मुस्कुराहटों को मीठा करने का फैसला किया जो हमारी डिलीवरी को खास बनाती हैं. अलग-अलग ऐप्स @letsblinkit @blinkitstores @blinkitdeliverypartners @swiggyindia @swiggy_deliverypartners @zeptonow @bigbasketcom से मिठाइयां ऑर्डर कीं लेकिन उन्हें उन हीरो को वापस कर दिया जो हर दिन खुशियां पहुंचाते हैं.

यहां देखें वायरल वीडियो

कुछ ने तारीफ तो कुछ यूजर्स ने लगाए आरोप

यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और लोगों ने शख्स की तारीफ करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने इस बात की भी सराहना की कि उन्होंने डिलीवरी करने वालों की निजता का सम्मान किया और क्लिप में उनके चेहरे नहीं दिखाए. वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग ने शख्स पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ़ व्यूज़ के लिए डिलीवरी पार्टनर्स को मिठाइयां गिफ्ट कीं. इस वीडियो को अबतक 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

