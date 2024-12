भारतीय संगीत की दुनिया ने अपना एक और रत्न खो दिया. उस्ताद जाकिर हुसैन विश्वभर में तबला के उस्ताद के रूप में प्रसिद्ध थे. उनके निधन ने संगीत प्रेमियों को शोक में डुबो दिया है. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक पुराना, लेकिन बेहद खास वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन और पाकिस्तानी सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान की जुगलबंदी सुनाई देती है.

भव्य राग की प्रस्तुति

यह 28 सेकंड का वीडियो उस पल को कैद करता है जब नुसरत फतेह अली खान अपनी सशक्त आवाज से एक भव्य राग प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि उस्ताद जाकिर हुसैन अपने तबले से उसकी धड़कन को और गहरे रूप में उकेर रहे थे. यह दृश्य न केवल संगीत के प्रति उनके प्यार और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि यह उन दोनों महान कलाकारों के बीच एक अविस्मरणीय सहयोग का प्रतीक है.

सीमाओं और भाषाओं से परे

नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद जाकिर हुसैन, दोनों ही विश्वभर में अपनी कला के लिए मशहूर रहे हैं. उनका संगीत एक ऐसी धारा की तरह था, जो सीमाओं और भाषाओं से परे था. नुसरत की आवाज ने सूफी संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया, जबकि उस्ताद जाकिर हुसैन ने भारतीय संगीत की परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

The rhythm of India paused today…



In tribute.

🙏🙏🙏#jakirhussain #TablaMaestro #jakirhusain pic.twitter.com/qv2IoeepQL