मंदिर में लगी थी भीड़, महिला पर सवार हुईं 'माता', ऐसे डरे लोग कि खाली हो गया दरबार

डीएनए हिंदी: कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है. किसी खास दिन तो इतनी भीड़ होती है कि लोग हिल तक न पाएं लेकिन एक महिला का वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ये टेकनिक अपने पास हो तो कैसे कोई भी मंदिर में जगह पा सकता है.

एक मंदिर के गर्भगृह दर्शनों के लिए भारी भीड़ लगी थी. इतनी लंबी कतार लगी थी कि लोग हिल तक नहीं पा रहे थे. तभी एक महिला पर माता सवार हो जाती है. महिला अपने बाल खोलकर, कूदते हुए आगे बढ़ने लगती है. लोग डर जाते हैं और जगह ही खाली करने लगते हैं.



'माता हुईं सवार, खाली हो गया दरबार'

महिला के इस लुक को देखकर लोग इतने डर जाते हैं कि फटाफट रास्ते से हटने लगते हैं. महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोक कह रहे हैं कि इस पर तो माता सवार हो गई हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे माता सब पर आएं तो मंदिर में लाइन ही न लगानी पड़े.



Easiest way to skip the temple queue.. 😂 pic.twitter.com/aSJRq9ea3C