'हर स्कूल में हो ऐसी व्यवस्था,' बच्चों का वीडियो शेयर कर जानिए ऐसा क्यों बोले नागालैंड के मंत्री

डीएनए हिंदी: नागालैंड के मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलॉन्ग आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. उनके पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. वह कभी मजेदार वीडियो शेयर कर चर्चा में आ जाते हैं तो कभी मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट कर देते हैं. उनके पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पंसद भी किए जाते हैं. इस बीच उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है...

उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री तेजमेन ने शिक्षा से जुड़ा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में टीचर ने प्रैक्टिकल तौर पर बच्चों को सब्जियों का नाम सिखाया है. वीडियो में टीचर की इंटरएक्टिव लर्निंग देखने को मिलती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हर छात्र के डेस्क पर अलग-अलग सब्जियां रखी हुई हैं. ऐसे में टीचर एक-एक करूं बच्चों के पास जाती है और सब्जियों का नाम पहचान के लिए कहती हैं.

बच्चों ने दिया जवाब

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों से जिन सब्जियों का नाम पूछ रही हैं, बच्चे लाइन से सब्जियों नाम बताते जा रहे हैं. वीडियो देखकर यह कहा जा सकता है कि इस तरह से अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे आसानी से चीजों की पहचान कर लेंगे. इस वीडियो को शेयर कर भाजपा नेता ने लिखा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हर स्कूल में होनी चाहिए. इसके साथ ही हर स्कूल को ऐसे ही शिक्षक की जरूरत है.

The Impact of Practical Education on Quick Recall.



हर स्कूल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हर शिक्षक ऐसा! pic.twitter.com/n5Vq9O1RiU