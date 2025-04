वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और तेलंगाना युवा विकास, पर्यटन एवं संस्कृति सचिव स्मिता सभरवाल(IAS Smita Sabharwal) हमेशा सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है. हाल ही में उन्होंने एक दिलचस्प ट्वीट किया है जो बहुत वायरल हो रहा हैं. उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए सही नौकरी मिल गई है. बता दें कि वह हमेशा कोई न कोई विषय और अपनी वर्क लाइफ को नेटिजन्स के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.

मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगता का ग्रैंड फिनाले

दरअसल इस बार मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की मेजबानी तेलंगाना कर रहा है. इसका ग्रैंड फिनाले 31 मई, 2025 को हैदराबाद के हाइटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होना हैं. इससे पहले चौमोहल्ला पैलेस में मिस वर्ल्ड 2025 के लिए स्वागत रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन से पहले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा चुकी हैं. IAS Smita Sabharwal ने इस समीक्षा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस कार्यक्रम के भव्य उद्घाटन सामारोह में बस तीस दिन ही बचे हुए हैं.

Some days I think I have the best job!

At the #Chowmohalla Palace, #Hyderabad. Prepping my team for the welcome gala dinner to be hosted for #MissWorld2025 event.

With just 30 days to go for the grand Opening Ceremony.. all hands on deck. pic.twitter.com/xJYPJ6dTMj