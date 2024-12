Syria News: सीरिया में हाल ही में बड़े बदलाव आए हैं, जब राष्ट्रपति बशर अल-असद को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद राजधानी दमिश्क और अन्य शहरों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सीरिया में मची अराजकता और लूटपाट को दिखा रहे हैं. रशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विद्रोहियों ने अलेप्पो, हमा और होम्स के बाद दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल बैंक में लूटपाट शुरू हो गई है.

वीडियो में बोरियों भरकर ले जा रहे पैसे

वीडियो में लोग बोरियों में बड़ी मात्रा में नकदी भरते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. कुछ वीडियो में लोग राष्ट्रपति भवन से कीमती सामान और फर्नीचर ले जाते हुए दिखते हैं, जो राजधानी में मची अराजकता को उजागर करते हैं.

Viral video claims Syria’s Central Bank is being looted in Damascus pic.twitter.com/WmyOeE5aeY