Flight Viral Video: 'अल्लाह का गुलाम हूं' कहकर फ्लाइट को बम से उड़ाने की दी धमकी, वीडियो देख डर जाएंगे

डीएनए हिंदी: सिडनी से कुआलालाम्पुर जा रही फ्लाइट में एक शख्स की अजीबो-गरीब हरकत के बाद हड़ंकप मच गया. टेकऑफ के लिए तैयार विमान में एक शख्स खुद को मोहम्मद और अल्लाह का गुलाम बताते हुए हंगामा करने लगा. इस आदमी के आक्रामक होते व्यवहार को देखकर आसपास के यात्री भी हैरान रह गए. वह प्लेन के पैसेज (आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता) में ही बैठकर नमाज पढ़ने लगा था. उसने सहयात्रियों को धमकाते हुए कहा कि वह उसके साथ खुद को अल्लाह का गुलाम बुलाएं. आनन-फानन में विमान की लैंडिंग सिडनी एयरपोर्ट पर करानी पड़ी और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल उसकी पहचान को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

खुद को बताया अल्लाह का गुलाम, विमान उड़ाने की धमकी दी

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्‍मद ने पहले तो क्रू मेंबर से कहा मैं मोहम्मद हूं और मैं अल्लाह का गुलाम हूं. इसके बाद उसने क्रू से पूछा कि तुम अल्लाह के गुलाम हो? फिर वह दूसरे यात्रियों की ओर इशारा करके पूछने लगा. इस दौरान वह चिल्‍लाकर कह रहा था कि अल्‍लाह का गुलाम कहो. जब उसने अपने बैग में हाथ डाली तो काफी लोग डर गए कि कहीं वह कोई हथियार न निकाल ले. इस दौरान क्रू मेंबर्स बहुत संयमित दिखे और लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे.

#Sydney Airport is suffering at the hands of this lunatic as he has taken #MH122 hostage. Praying for everyone's safety and well being.



Where is Airport security?! Its been well over an hour since the plane has landed back!!! pic.twitter.com/rSWExD9EXm