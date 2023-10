अमेरिका में कैब बुक कर रहे थे आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी, फिर दिख गईं सुनीता विलियम्स, वायरल हो गई सेल्फी

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे. जब वह अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में गए तो उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया. यहां उन्होंने अमेरिका और भारत के कई मशहूर कारोबारियों से भी मुलाकात की. भारत की ओर से मुकेश अंबानी और महिंदा ग्रुप के आनंद महिंद्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम से निकलने के बाद मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स कैब का इंतजार कर रही थीं. सुनीता को देखते ही आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी सेल्फी लेने के लिए उनके पास पहुंच गए. अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मेरे हिसाब से तो लोग इसे 'वॉशिंगटन मोमेंट' कहेंगे. कल टेक हैंडशेक मीटिंग के बाद मैं, मुकेश अंबानी और वृंदा कपूर कॉमर्स सेक्रेटरी से कुछ बातें कर रहे थे कि अगले लंच इवेंट के लिए हमारी ग्रुप शटल बस छूट गए. हम ऊबर बुलाने की कोशिश में लगे ही थे कि हमारी मुलाकात NASA की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से हो गई. हमने उनसे यह भी कहा कि क्या हम उनके साथ कोई सेल्फी ले सकते हैं. हमने उनसे यह भी कहा कि क्या वे हमें ऊबर की जगह अपने स्पेस शटल में लिफ्ट दे सकती हैं.'

I suppose this was what they would call a ‘Washington moment.’ After the tech handshake meeting yesterday, Mukesh Ambani, Vrinda Kapoor & I were continuing a conversation with the Secretary of Commerce & missed the group shuttle bus to the next lunch engagement. We were trying… pic.twitter.com/gP1pZl9VcI