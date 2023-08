महिला नेता का गाल चूमकर भागा अनजान शख़्स, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर आपको कई तरह की वीडियो दिखाई देते हैं. जिन्हें देखकर आपके खुश हो जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला नेता इंटरव्यू दे रही थी. इस बीच अचानक से आए एक शख्स ने उनके गालों को चूम लिया और आगे बढ़ गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

यह मामला अमेरिका का है, जहां की काउंसिल वुमन ब्रुकलिन इना वर्निकोव ब्राइटन बीच में सीबीएस न्यूयॉर्क को एक इंटरव्यू दे रही थीं. इस दौरान अचानक से वहां आए एक शख्स ने ब्रुकलिन के गालों पर किस कर लिया. जिसके बाद वह ब्रुकलिन की ओर देखते हुए आगे बढ़ गया. ऐसे होने के बाद रिपोर्टर और ब्रुकलिन कुछ देर के लिए सन्न हो गए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया.

इसे भी पढ़ें- Rahul Gandhi at Pangong Tso: लद्दाख से राहुल गांधी का बड़ा आरोप, 'लोग बता रहे हैं, चीन ने कब्जा ली है जमीन'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ महिला नेत्री का वीडियो

सोशल मीडिया पर ब्रुकलिन का वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ब्रुकलिन को एक अजनबी शख्स किस कर आगे बढ़ जाता है तो वह गुस्से में दिखाई देती हैं. उन्होंने गुस्सा जाहिर किया लेकिन अजनबी शख्स मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ब्रुकलिन ने ट्विटर पर वीडियो पर कहा कि इस तरह का प्यार में अपने क्षेत्रवासियों से नहीं चाहती हूं, यह बहुत डरावना पल था.

Stranger kisses Brooklyn Councilwoman @InnaVernikov during an interview on Brighton Beach @CBSNewYork pic.twitter.com/xCIg01SxbE