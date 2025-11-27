Viral Video: शादी में चिप्स के लिए भिड़ गए बाराती, दुल्हन को छोड़ दूल्हा भी लूटने लगे पैकेट

Wedding Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाराती पैकेट लूटने और दूसरे लोगों से पैकेट छीनने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान स्नैक्स के लिए बारातियों में भगदड़ मच गई. बाराती चिप्स के पैकेट के लिए आपस में धक्का-मुक्की करने लगे और लूट-लूटकर ले गए. हैरानी की बात यह है कि इस लूट में दूल्हा भी शामिल हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर के राठी कस्बे में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया था. जिसमें 383 जोड़ों ने एक-दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया. शादी के बाद नाश्ते के लिए काउंटर खोला गया. काउंटर खुलते ही बारातियों में भगदड़ मच गई. बॉक्स में रखे चिप्स के पैकेट लूट-लूटकर भागने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाराती पैकेट लूटने और दूसरे लोगों से पैकेट छीनने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं. कुछ बाराती तो चिप्स पैकेट के कार्टन बॉक्स को ही उठाकर भाग रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि इस लूट में दूल्हा भी शामिल हो गए. वह भी मंडप में अपनी दुल्हन को छोड़कर चिप्स लूटने में लग गए. इस धक्का-मु्क्की में एक बच्ची घायल हो गई. उसके ऊपर गर्म चाय गिर गई.

इस घटना के बाद आयोजकों के बंदोबस्त पर सवाल उठ रहे हैं. चश्मदीदों का कहना है कि लोगों के लिए खाने-पीने की चीजों का सही से इंतजाम करने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था.

