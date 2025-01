चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियों को लेकर भले ही कितने भी दावे कर रहा हो, लेकिन अब तक स्टेडियम के रेनोवेशन का काम भी पूरा नहीं हुआ है. सोशल मीडिया पर अधूरे स्टेडियम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. एक बार फिर पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है. सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बरसात आ गई है. यूजर्स पीसीबी (PCB) के मजे ले रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान के पास आईसीसी (ICC) टूर्नामेंट के आयोजन के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है.

स्टेडियम रेनोवेशन की तारीख बढ़ाने पर यूजर्स ने लिए मजे

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने गद्दाफी स्टेडियम में चल रहे काम का वीडियो शेयर किया है. स्टेडियम की हालत देखकर एक यूजर ने मजे लेते हुए सवाल पूछा कि बॉल गड्ढे में गिर जाएगी तो कौन लेकर आएगा?

यह भी पढ़ें: 'घूरना जरूरी नहीं, पत्नी से...' 90 घंटे काम पर इस कंडोम कंपनी ने किया L&T चेयरमैन को ऐसे ट्रोल

पाकिस्तान में स्टेडियम की मौजूदा हालत शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि इस हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करना नामुमकिन लग रहा है. आईसीसी (ICC) को इस पर एक्शन लेना चाहिए.

This is the condition of VIP enclosure in Pakistan, 25 Jan is impossible. Pak stadiums are dangerous for fans. ICC should look. You cannot play a match in under construction stadium. #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/I4wUsiBnQo