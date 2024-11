भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ईशान किशन की आईपीएल 2025 ऑक्शन में चांदी हो गई. ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 11.25 करोड़ रुपए खर्च करके अपने साथ जोड़ लिया है. ईशान किशन की खरीददारी के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ.

क्या है वायरल वीडियो में?

सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन ने जब खिलाड़ी ईशान किशन को खरीदा तब वे नाच उठीं. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. ईशान किशन को खरीदने के बाद काव्या मारन काफी खुश नजर आईं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कौन हैं काव्या मारन

काव्या मारन सनराइज हैदराबाद की युवा और ऊर्जावान सीईओ है. काव्या का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था. काव्या सन ग्रुप के अध्यक्ष कलानिधि मारन की बेटी हैं. सनराइज हैदराबाद की सह मालिक ने 2023 में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और तब से यह 2024 के सीजन से भी आगे तक कायम है. काव्या मारन की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 409 करोड रुपए है.

