सोशल मीडिया पर आए दिन वेडिंग फोटोशूट वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि हैरान कर देने वाली है. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी शादी के लिए सुंदर से जगह चुनते हैं जिसे डेस्टिनेशन वेडिंग कहा जाता है. डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग समुद्र के किनारें या पहाड़ों बीच और झरनों के पास वाली जगह ज्यादा पसंद करते हैं.

अंडरवाटर रचाई शादी

लेकिन इस मामलें में शादी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के अंदर ही हुई है. जी हां कपल ने अंडरवाटर शादी रचाई जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई है. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है.

डाइविंग ग्रुप ने ऑर्गनाइज की थी शादी

बता दें कि हसन अबु अल-ओला और यासमीन दफ्तरदार ने लाल सागर के अंदर जाकर शादी रचाई है. दरअसल इस शादी को डाइविंग ग्रुप ने ऑर्गनाइज किया था. गल्फ न्यूज में इसकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है. दरअसल इस डाइविंग ग्रुप ने कपल की शादी को सरप्राइज रखा था. यहां तक की कपल को खुद भी पता नहीं था कि उनकी शादी समुद्र के नीचे होने वाली है.

In a groundbreaking ceremony, Hassan Abu Al-Ola and Yasmine Daftardar exchanged vows underwater in the Red Sea, making waves as one of Saudi Arabia's first underwater weddings. The passionate divers hope to inspire others to explore the stunning marine life of their homeland.… pic.twitter.com/NHCLq14DOt