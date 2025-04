Viral Video: ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में सब कुछ जायज है लेकिन कुछ प्रेमी जोड़े इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं. हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एक मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर बॉयज हॉस्टल जब एक छात्र की प्रेमिका को एंट्री ने नहीं मिली तो उसने लड़की को सूटकेस में बंद कर चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश की. लेकिन गार्ड की तेज निगाहों से बच न सका और पकड़ा गया. यह घटना उस समय सामने आई जब हॉस्टल के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को सूटकेस से अजीब-सी आवाज सुनाई दी.

गार्ड की नजरों से बचाकर ले जा रहा था अंदर

छात्र अपनी प्रेमिका को सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचाकर हॉस्टल के अंदर सूटकेस में पैक करके ले जा रहा था. वह सूटकेस के हॉस्टल के अंदर ले ही जा रहा था कि तभी सूटकेस किसी चीज से टकरा गया और अंदर छुपी लड़की की चीख निकल गई. इतने में सिक्योरटी गार्ड की नजर पड़ गई उसने तुरंत सूटकेस की तलाशी ली. जैसे ही सूटकेस खोला उसमें से एक लड़की बाहर आई जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं. सूटकेस के लड़की को बाहर आते देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे.

A boy tried sneaking his girlfriend into a boy's hostel in a suitcase.



Gets caught.



Location: OP Jindal University pic.twitter.com/Iyo6UPopfg